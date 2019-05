Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında Türk Ocaklarından anlamlı etkinlik

Kaynak: İHA

İstanbul Türk Ocakları, 1919 İstanbul İşgalinin 100'üncü yılı münasebetiyle "1919 İstanbul Mitingleri Milli Mücadele'nin İşaret Fişeği" başlığıyla 24 Mayıs tarihinde anma, basın açıklaması ve panel düzenleyecek.Anma mitingi ve panel olarak yapılacak etkinliğin ilk aşaması Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu, 24 Mayıs Cuma günü Sultanahmet Meydanında saat 11.00'da basın açıklamasıyla başlayacak ve aynı gün Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu Beşiktaş Kampüsü, Fazıl Say Salonu'nda Saat 17.00'da panelle devam edecek. Sultanahmet Mitingi, bundan tam yüz yıl önce olduğu gibi, Tekbirler, Selalar, Ezanlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayacak. 1919 Sultanahmet Mitinglerinde konuşan Hamdullah Suphi, Mehmet Emin, Halide Edip, Rıza Nur, Fuat Sabit, Şukufe Nihal, Fuat Sabit, Selim Sırrı ve benzeri hatiplerin konuşmalarından kısa örnekler verilecek. O mitinglerde alınan kararlardan biri okunacak. Miting sonunda, yüzyıl öncesinin günümüze ve geleceğe dair mesajı bir beyanname ile ilan edilecek.Mitingin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu Beşiktaş kampüsünde yapılacak paneli Prof. Dr. Ahmet Yörük yönetecek. Panale Prof. Dr. Cezmi Erarslan, Prof. Dr. Arzu Terzi, Dr. Öğretim Görevlisi Nilüfer Erdem konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca, yüzyıl önce Sultanahmet Mitinglerinde konuşan hatipler hakkında Duygu Saygın, Özlem Arslan, Merve Solak, Hilal Nur Söğüt, Umut Dere, Furkan Karacakaya, Turgay Tunalı bilgi verecek."İstanbul Türk Ocağı olarak bir beyanname yayınlayacağız"İstanbul Türk Ocakları Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, "Tam yüzyıl önce, 24 Mayıs 1919 İstanbul, İtilaf Devletlerinin işgali altındadır. Bu süreçte Türk Milleti adil bir sulh antlaşması beklerken 15 Mayıs 1919 İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal, Türk'ün yok edilmesi manasında devrin ileri gelenleri, fikir adamları tarafından değerlendirilmiştir. Bundan dolayı Türk Milletinin buna rıza göstermeyeceğinin bütün dünyaya ilanı gerekiyordu. Bu sebeple önce Darülfünunda toplantı yapıldı. Sonra Sultanahmet, Üsküdar, Fatih ve Kadıköy'de mitingler yapıldı. 2. Sultanahmet Mitingi'ne 200 bin İstanbullu katıldı. Böylece milletin kendince biçilen kadere razı olmadığı gösterildi ve Mustafa Kemal'in daha sonra ifade edeceği "Milleti, milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüne ilham oldu. Türk Ocaklı hanımların tertip heyetini teşkil ettiği bu mitingleri anmak suretiyle yeniden beka meselesinin konuşulduğu günümüzde, milletçe nasıl davranacağımıza tarihten güzel bir örnek vermek istiyoruz. Bu bakımdan Milletimizin önündeki yeni görev; hem kendi bekasını temin, hem de insanlığa yeniden rehberlik etmektir. Bu anlayışla Mayıs 1919 Mitinglerinin Yüzüncü Yılında İstanbul Türk Ocağı olarak bir beyanname yayınlayacağız" dedi. - İSTANBUL İstanbul