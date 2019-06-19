19.06.2019 10:56
Haberler» Güncel» Haber

Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pul sergisi

Milli Mücadele

PTT AŞ tarafından Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümüne özel başlatılan kutlama etkinlikleri kapsamında, Amasya'da pul sergisi gerçekleştirilecek.

PTT AŞ tarafından Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümüne özel başlatılan kutlama etkinlikleri kapsamında, Amasya'da pul sergisi gerçekleştirilecek.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi, 19-27 Haziran'da ziyaretçilere açık olacak.
Sergi alanında "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi 19-27.06.2019 AMASYA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3 lira bedelle PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.
Ayrıca, PTT AŞ tarafından "Milli Mücadele'nin 100. Yılı (Amasya)" konulu özel gün zarfı 22 Haziran'da tedavüle sunulacak. Özel gün zarfları 3,5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satılacak.
Kaynak: AA
Amasya, PTT, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:52 Suriyeli cinayetinde iki sanığa 25'er yıl hapis
11:52 Çavuşoğlu: "Yabancı terörist savaşlar konusunda işbirliğimiz daha da iyi olması gerekiyor"
11:52 Samsun'u kadınlar güzelleştiriyor
11:52 ŞANLIURFA BOYNUZLAR USTA ELLERDE KEMİK TARAĞINA DÖNÜŞÜYOR
11:51 Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi
11:51 Ebeveynlerin can sıkıntısı: Çocuklarda iştahsızlık
11:51 Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Butaku güven tazeledi