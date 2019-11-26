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"Milli Mücadele'nin 100. Yılında Doğu Trakya" paneli

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Macar, Balkan Savaşları'ndan sonra yaşanan göç hareketleri kapsamında 2 milyon insanın Balkanlar'da yer değiştirdiğini söyledi.

26.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:18
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Macar, Balkan Savaşları'ndan sonra yaşanan göç hareketleri kapsamında 2 milyon insanın Balkanlar'da yer değiştirdiğini söyledi.
Prof. Dr. Elçin Macar, Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milli Mücadele'nin 100. Yılında Doğu Trakya Paneli"nde yaptığı konuşmada, Balkan Savaşları'nın sınırların değişmesine neden olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Macar, şunları kaydetti:
"Balkanlar'da Balkan Savaşları'ndan itibaren mübadeleler de dahil olmak üzere aşağı yukarı 2 milyon insan yer değiştirdi. Bunların içinde Müslüman, Rum, Bulgar, Ermeni ve diğer topluluklar var. Bu insanlar Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan arasında sınırları geçtiler. Bu göç hareketinden dolayı 3 bin yerleşim yeri etkilendi. 1920'li yılların hesabıyla 200 milyon pound değerinde mülkiyet el değiştirdi, yıkıma uğradı ve yeniden dağıtıldı.
Bu büyüklükte bir nüfus hareketine tarihte çok az rastlandığını ifade eden Macar, 1912-1924 yıllarında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında 17 göç dalgası yaşandığını ifade etti.
Yaşanan göçlerin ülkeler arası sınırları değiştirdiğini dile getiren Macar, "Bu süreçte bir yandan yeni ulus devletler kurulmuştur. Var olan devletler ise milliyetçilik dozajını artırmıştır. Bazı devletler beğenmediği nüfus yapısını çeşitli yöntemlerle değiştirmiştir." diye konuştu.
Panelde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Ali Beyhan ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak da sunum yaptı.

Trakya Bölgesi, Elçin Macar, Güncel

Kaynak: AA

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