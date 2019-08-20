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Milli mücadele ruhu için pedal çevirecekler

Bisikletçiler, Giresunlu 14 şehidin köyünden aldıkları toprağı Afyonkarahisar'daki "Giresunlular Şehitliği"ne ulaştırmak için yola çıktı.

20.08.2019 19:08 Milli mücadele ruhu için pedal çevirecekler
Bisikletçiler, Giresunlu 14 şehidin köyünden aldıkları toprağı Afyonkarahisar'daki "Giresunlular Şehitliği"ne ulaştırmak için yola çıktı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Şehitlik Ormanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendiğini söyledi.
Şenlikoğlu, bu yılki etkinlikler kapsamında, Afyonkarahisar'daki şehitlikte kabirleri bulunan 14 şehidin Giresun'daki köylerinden alınan toprağın Giresunlu iki bisikletçi tarafından şehitliğe ulaştırılacağını belirtti.
Şehitlerin köylerinden alınan toprağın, şehitlikte düzenlenecek tören sırasında mezarlara bırakılacağını ifade eden Şenlikoğlu, "Bisikletçilerimiz yaklaşık bin kilometre pedal çevirecekler. Yolculuklarının 10 gün sürmesi planlanıyor." dedi.
Konuşmaların ardından bisikletçiler Ömer Şamil Ayvaz ve Uğur Sini, Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

Aytekin Şenlikoğlu, Zafer Haftası, Giresun, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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