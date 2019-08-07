Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla, kongre kararlarının açıklanmasını canlandırdı.

Kongre binası önündeki programda, Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularınca yapılan canlandırmada, 23 Temmuz -7 Ağustos 1919'da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar açıklandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü, Devlet Tiyatrosu oyuncularından Metehan Şahiner'in canlandırdığı programda, temsili delegeler Vali Okay Memiş'e Türk bayrağı verdi.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Mücadele'nin 100. yılı dolasıyla kentte birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliklerine sadece protokolün değil tüm vatandaşların katılımını arzu ettiklerini belirten Memiş, "Düzenlediğimiz etkinliklerle, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'u tanıtmaya ve zamanın o ruhunu yeniden genç nesillere yaşatmaya gayret edildi." dedi.

Memiş, 7 Ağustos'un, Erzurum Kongresi kararlarının açıklandığı gün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kongrede önemli kararlar alındı. Alınan en önemli karar, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği hususudur. Gerçekten Erzurum, cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir ildir. Dadaşlar hem cumhuriyet hem de Osmanlı döneminde büyük bedeller ödedi. Erzurumlular emperyalist ve Ermeni çetelerine karşı gerçekten canını, kanını ortaya koydu. Erzurum, Daphan Ovası'ndan ileriye düşman kuvvetlerini geçirmemek için her şeyini ortaya koymuş bir vilayettir. Bana göre Erzurum gazi şehirdir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise tarihin tekerrürden ibaret olduğunu dile getirdi.

Tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirten Sekmen, "Bir asır önce oynanan oyunlar günümüzde de oynanıyor. Bu oyunlara karşı bilinçli ve dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Katılımcılar, daha sonra protokol üyelerinin açılışını yaptığı "Erzurumlu Şahsiyetler Biyografi Sergisi"ni gezdi.

Kaynak: AA