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"Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu" sonuç bildirgesi açıklandı

Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ayvalık Belediyesi, Türk Ocağı Balıkesir Şubesi'nin birlikte düzenlediği "Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi" Ulusal Sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı.

25.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:01
Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ayvalık Belediyesi, Türk Ocağı Balıkesir Şubesi'nin birlikte düzenlediği "Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi" Ulusal Sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı.

Cunda Mesleki ve Teknik Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen sempozyumda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Deniz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Tahir Korucuoğulları, Ayvalık'ta görev yapan daire amirleri, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, 100 yıl öncesinde gerçekleşen Milli Mücadele sırasında Ayvalık Cephesi'nde düşman karşı savaşan kahramanların torunları, öğrenciler, öğretmenler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu adına; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Türk Ocağı Başkanı Tahir Korucuoğlulları ve Araştırmacı-Yazar Kemal Girgin'in imzalarının yer aldığı sonuç bildirgesinde; "İzmir'in İşgali ile Batı Anadolu'da başlayan Yunan işgallerine karşı, Ayvalık'tan başlayıp Bergama, Soma, Savaştepe, Akhisar, Salihli ve Nazilli'ye uzanan cephelerin sevk ve idaresinin şerefi Balıkesir'e aittir. İngilizlerin Sevr taslağını Osmanlı Hükümetine kabul ettirmek amacıyla başlattırdıkları Yunan ilerleyişinin durdurulma şerefi de başta Ayvalık olmak üzere çevredeki ilçelere ve Balıkesir halkına aittir. Ayvalık cephesi işgal kuvvetlerine karşı askeri ve sivil örgütlenmenin birlikte mücadele ettiği, milli mücadelemizin ilk silahlı direnişidir. Bu çerçevede İlk kurşun Ayvalık'ta atılmış, işgale karşı savunma yapan birliklerimizin ilk şehidi 172. Alayın 1. Tabur 1. Bölüğünden Üsteğmen Fahri Bey olmuştur. Altınova, Küçükköy, Araplar (Mutlu Köy), Murateli, Kozak, Yağcıbedir, Keremköy, Gömeç, Karaağaç, Pelitköy, Burhaniye, Edremit, Zeytinli, Havran ve İvrindi'yi içine alacak biçimde genişleyen milli uyanış ve direnişin şerefi de bu bölge insanına aittir" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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