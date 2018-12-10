10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35

Dünyada ilk kez 515 kilogram ve 7 metre uzunluğunda yaptığı dev baklavayı özel fırında pişirerek 13 usta ile birlikte Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Chef Mahmut Dolmacı, Milli Mutfak Hareketi'ne Eğirdir'den başlıyor. Chef Dolmacı, alınan 8 ana karar kapsamında Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek Türk Mutfağı yemek ve tatlıları eğitimi verecek.Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun birlikte düzenlediği, tüm Türkiye'deki il, ilçe ve köyleri kapsayan 'Milli Mutfak Hareketi' Eğirdir'den başlıyor.TAŞPAKON'un milli mutfak kültürü ve yöresel lezzetlerin benimsenmesi amacını taşıyan 8 ana kararı kapsamında, 13 usta ile birlikte Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Chef (Şef) Mahmut Dolmacı, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek.Gastronomi Zirvesi'nde, 515 kilogram ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda dev baklavanın yapılıp, özel fırında pişirilmesiyle 'Guiness, Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru'nu kıran ustalardan Chef Dolmacı, 13 Aralık 2018 günü Eğirdir'de, geleceğin aşçılarına, uygulamalı Türk Mutfağı yemekleri ve tatlıları eğitimi verecek.Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meral Tepe, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Guiness Rekortmeni Chef Dolmacı'yı Eğirdir'de misafir edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. - ISPARTA