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Milli okçu Mete Gazoz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:36Milli okçu Mete Gazoz, AA'nın
Milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
'nın başkenti 'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında iki yıl üst üste altın madalya kazanan, Antalya ve Şanghay ayaklarında kürsüye çıkan, Avrupa ve dünya rekorları kıran Mete Gazoz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun, "Selin Ardından" fotoğrafı için oy kullanan Mete, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" karesini tercih etti.
Milli okçu, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'nun "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" fotoğrafı için oy verdi.
Mete, "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" fotoğrafını, "Çok güzel bir fotoğraf. Türk bayrağının sudaki yansıması beni etkiledi." sözleriyle yorumladı.

Mete Gazoz, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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