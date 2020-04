Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: "Hayallerimden ve hedeflerimden vazgec¸medim"

Kaynak: AA

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşadığını ancak hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.Avrupa şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki milli sporcu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi, hedefleri, evdeki çalışmaları ve Instagram hesabından çocuklar için kitap okumasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Tüm dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Yasemin Ecem Anagöz, "Umarım bu su¨reci en sagˆlıklı ve hızlı s¸ekilde atlatabiliriz. Bu yaz Tokyo'da gerc¸ekles¸mesi planlanan Olimpiyat Oyunları'nda u¨lkemizi temsil etmek en bu¨yu¨k hayalimdi. Bu nedenle erteleme haberi resmiyet kazandıgˆında hayal kırılıgˆına ugˆramadım desem yalan so¨ylemis¸ olurum. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana, 2020 Tokyo'da u¨lkemi en iyi s¸ekilde temsil etmek ic¸in bu¨yu¨k bir motivasyon ile c¸alıs¸malarımı su¨rdu¨ru¨yordum. Erteleme haberi beni u¨zdu¨ ancak hic¸bir s¸ey insan hayatından daha o¨nemli degˆil. Çalıs¸malarımı s¸u an evimde sürdürüyorum. Sonuc¸ta hayallerimden ve hedeflerimden vazgec¸medim, onları sadece 1 sene kadar erteledim." ifadelerini kullandı.Antrenman düzeninde çok fazla değişiklik olmadığını vurgulayan milli okçu, "Gu¨nu¨mu¨n yaklas¸ık 6 saati antrenman ile gec¸iyor. Hazır kalmak adına her gu¨n c¸ift idman yapıyorum. Sadece yarıs¸ma mesafemiz olan 70 metre atıs¸larımı yapamıyorum. Onun yerine 5 metrelik mesafeden teknik atıs¸ antrenmanları yapıyorum. Bo¨ylece hem teknigˆimi güçlendiriyorum hem de mesafeden dolayı gu¨n ic¸inde daha fazla ok atma s¸ansım oluyor. Gu¨nlu¨k antrenmanlarımızı takım olarak online bir sistem u¨zerinden go¨ru¨ntu¨lu¨ devam ettiriyoruz. Bunların yanında gu¨c¸ antrenmanlarımı yapıp, tu¨m kas gruplarını c¸alıs¸tıracak temel hareketler ile devam ediyorum." diye konuştu."Melodikaya merak sardım"Yasemin Ecem Anagöz, koronavirüs salgını nedeniyle evde bulunduğu süreçte yabancı dilini geliştirdiğini, üflemeli ve tuşlu bir müzik enstrümanı olan melodikaya merak sardığını aktardı.Antrenmanlar dışında vaktini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını kaydeden milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Antrenman aralarında genellikle dinlenmeyi tercih ediyorum. Film veya dizi izliyorum, ailemle vakit gec¸iriyorum. Evde kaldıgˆım bu gu¨nleri en iyi s¸ekilde degˆerlendirmek adına kis¸isel gelis¸imime yatırım yapmaya c¸alıs¸ıyorum. Her gu¨n yogˆun bir s¸ekilde yabancı dil egˆitimi alıyorum. Bir de bu do¨nemde melodikaya merak sardım. Her zaman bir mu¨zik aleti c¸almayı istemis¸imdir. Şimdilik kardes¸imin melodikasıyla bas¸ladım. Bakalım ne kadar ilerletebilecegˆim? O¨te yandan bu su¨rec¸te profesyonel bir ekiple c¸alıs¸manın yararını go¨rdu¨m. Hem kis¸isel gelis¸im hem de iletis¸im ve projeler anlamında c¸ok daha yogˆun bir do¨nem benim ic¸in. Bos¸lugˆa du¨s¸medigˆim ve bu su¨reci verimli degˆerlendirebildigˆim ic¸in kendimi c¸ok s¸anslı hissediyorum.""Çok keyifli bir proje gerçekleştirdik"Instagram hesabından akşamları yaptığı canlı yayınlarda koronavirüs salgını sürecini evde aileleriyle geçiren çocuklar için kitap okuyan milli okçu, çok güzel geri bildirimler aldıklarını dile getirdi.Bu proje ile çocukların dikkatini kitaplara çekmeyi amaçladıklarını belirten Yasemin Ecem Anagöz, "C¸ok keyifli bir proje gerc¸ekles¸tirdik. Ben de bu projenin bir parc¸ası olmaktan bu¨yu¨k mutluluk duydum. Gu¨nu¨mu¨zde aileler c¸ocuklarının elinden telefon ve tabletlerini almakta bu¨yu¨k zorluk yas¸ıyorlar. Biz de Bahar Toksoy Guidetti, Nuri S¸ahin, Birkan Batuk ve Ferhat Arıcan ile bu projede yer aldık. Ellerindeki tablet ve telefonlar aracılıgˆıyla onlara aynı kitabı sırayla okuduk. Proje sonrasında c¸ok gu¨zel geri bildirimler aldık. Bu konu u¨zerine farklı c¸alıs¸malar yapmayı du¨s¸u¨nu¨yoruz." değerlendirmesinde bulundu."Ailemle vakit geçirmek bana iyi geldi"Yasemin Ecem Anagöz, bu süreçte evde ailesiyle vakit geçirdiği için çok mutlu olduğunu aktardı.Kamp ve turnuvalar nedeniyle ailesine yeterince vakit ayıramadığının altını çizen 21 yaşındaki milli sporcu, şunları kaydetti:"Profesyonel bir sporcu olmanın en bu¨yu¨k dezavantajlarından biri de ailenize yeteri kadar vakit ayıramamak. Ac¸ık olmak gerekirse bu su¨rec¸te evde kalmak ve ailemle vakit gec¸irmek bana iyi geldi. Bunun salgın nedeniyle gerc¸ekles¸iyor olması tabii ki c¸ok u¨zu¨cu¨. Evde kaldıgˆım bu su¨rede en c¸ok o¨zledigˆim s¸ey ise uluslararası bir organizasyonda ok atmak. Yeniden uluslararası bir turnuvada yarıs¸acagˆım gu¨nu¨ iple c¸ekiyorum. Umarım du¨nyamızın ic¸inden gec¸tigˆi bu sıkıntılı su¨reci bir an o¨nce geride bırakırız ve sevdigˆimiz s¸eyleri yapmaya kaldıgˆımız yerden devam ederiz.""Evlerinizden ayrılmayın, kişisel gelişiminize önem verin"Vatandaşlara evde kalma ve kişisel gelişime önem verme çağrısında bulunan Yasemin Ecem Anagöz, sözlerini şöyle tamamladı:"I·c¸inden gec¸tigˆimiz zor su¨recin bizlere c¸ok s¸ey kattıgˆını du¨s¸u¨nu¨yorum. Bu su¨rec¸ aldıgˆımız her nefesin aslında ne kadar kıymetli oldugˆunu bizlere yeniden hatırlattı. Zor zamanları elbet atlatacagˆız. Ben kendimin ve sevdiklerimin sagˆlıgˆını du¨s¸u¨nerek evde kalmaya c¸alıs¸ıyorum. Lu¨tfen sizler de mecbur kalmadıkc¸a evlerinizden ayrılmayın, evde gec¸irdigˆiniz zamanın kalitesini arttırmak ic¸in kis¸isel gelis¸iminize o¨nem verin. Evlerimize kapandıgˆımız bu zamanları, yeni bir dil o¨gˆrenmek, bol bol kitap okumak ve ruhunuzu beslemek ic¸in fırsat olarak go¨ru¨n. Evden c¸alıs¸ıyorsanız, motivasyonunuzu yu¨kseltecek bir c¸alıs¸ma ortamı hazırlayın ve bol bol spor yapın. Spor yapmak sizi zinde tutacak ve kesinlikle daha iyi hissettirecektir."