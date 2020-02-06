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Milli okçular, TMOK'u ziyaret etti

Türkiye Okçuluk Federasyonunun (TOF) olimpik sporcu havuzunda yer alan sporcular, antrenörler ve destek elemanları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) merkezi olan Olimpiyat Evi'ni ziyaret etti.

06.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:58Milli okçular, TMOK'u ziyaret etti
Okçuluk Federasyonunun (TOF) olimpik sporcu havuzunda yer alan sporcular, antrenörler ve destek elemanları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) merkezi olan Olimpiyat Evi'ni ziyaret etti.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, spor koordinatörü Erdem Doğan'ın karşıladığı milli sporculara, ziyaret sırasında TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu ile yöneticiler Hakan Çakıroğlu ile Cumhur Yavaş da eşlik etti.
Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki tarihi, bu güne kadar elde ettiği başarılar ve TMOK'un işleyiş yapısı hakkında bilgi alan okçular, Olimpiyat Sergisi ve Olimpiyat Evi Kütüphanesi'ni inceleme fırsatı buldu.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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