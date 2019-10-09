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Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

09.10.2019 00:59

Türkiye'ninFıratın doğusuna yapacağı Güvenli Bölge Harekatına katılacak Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri Türkiye'ye doğru harekete geçti.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti.

14 BİN ASKER KATILACAK

Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye, Suriye, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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