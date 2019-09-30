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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, liderliğini korudu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa serisinin 5. ayağında liderliğini korudu.

30.09.2019 17:00Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, liderliğini korudu
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa serisinin 5. ayağında liderliğini korudu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, hafta sonu Barselona Katalonya Pisti'nde yapılan iki yarışta Ayhancan'ın birer birincilik ve üçüncülük elde ettiği belirtildi.
Geçen yıl şampiyon olduğu Porsche Carrera Cup Fransa serisinde liderliğini 5 puan farkla koruyan Ayhancan'ın, 12-13 Ekim tarihlerinde Fransa Paul Ricard pistinde koşulacak sezon finalinde unvanını korumaya çalışacağı kaydedildi.

Türkiye, Porsche, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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