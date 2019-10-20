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Milli para badmintonculardan Danimarka'da 4 madalya

Para Badminton Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

20.10.2019 22:58Milli para badmintonculardan Danimarka'da 4 madalya
Para Badminton Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen uluslararası turnuvada 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Odense kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda mücadele eden milli takımın 4 madalya kazandığı belirtildi.
Kadınlarda teklerde Halime Yıldız'ın SL3 kategorisi gümüş, Emine Seçkin'in WH2 kategorisi bronz, Zehra Bağlar-Halime Yıldız ikilisinin de çiftler SL3-SU5 kategorisinde bronz madalya elde ettiği ifade edildi.
Erkeklerde ise teklerde İlker Tuzcu'nun SU5 kategorisinde bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Danimarka, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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