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Milli Park'ta kaçak avlanan 3 kişiye ceza yağdı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye, toplam 32 bin TL para cezası kesilirken, avladıkları 23 ördek ile yanlarındaki 2 tüfeğe el konuldu.

31.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:18 Milli Park'ta kaçak avlanan 3 kişiye ceza yağdı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye, toplam 32 bin TL para cezası kesilirken, avladıkları 23 ördek ile yanlarındaki 2 tüfeğe el konuldu.

Kuşadası'nda, dünyanın farklı bölgelerinden gelen birçok kuş türünün göç yolu üzerinde yer alan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avcılığa karşı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler sıklaştı. 

Kemaldere Jandarma Karakolu ile Av Koruma ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen kontroller sırasında, Milli Park'ta kaçak avlandıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı. Avcılara toplam 32 bin TL para cezası kesilirken, yanlarındaki 2 av tüfeği ile avladıkları 23 ördeğe el konuldu.

Yaban hayatın korunması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Büyük Menderes Deltası, Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Bize ulaşan ihbarları düzenli olarak değerlendiriyoruz. Park içinde her türlü avcılık faaliyeti yasalara aykırıdır" diye konuştu.



Menderes Deltası, Güncel

Kaynak: DHA

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