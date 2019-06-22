22.06.2019 15:52
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Milli parka seçim molası

Milli parka seçim molası

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin önemli doğal turizm merkezlerinden olan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yarın tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri dolayısıyla plajlarda boşluklar gözlendi.

AYDIN (İHA) – Türkiye 'nin önemli doğal turizm merkezlerinden olan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yarın tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri dolayısıyla plajlarda boşluklar gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla İstanbul'dan Kuşadası 'na gelen tatilcilerin bir bölümü, oy kullanabilmek için memleketlerine döndü. Dünyaca ünlü doğa turizmi merkezi Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu en yoğun günlerinden birisini yaşaması gerekirken, ilçede yaşayan yabancılar ile günü birlik tatilcilere kaldı. Milli parktaki mesire alanı ve plajlardaki boşluklar dikkatleri çekti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Türkiye , İstanbul , Güncel

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