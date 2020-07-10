Milli Parklar Genel Müdürü Üzmez Malazgirt'te geldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Tarihi Milli Park ve Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyerek, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve yetkili firma sahibi Felat Şengal'den bilgi aldı. 3. etap çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Üzmez, "Tabi ki bu işte son yok, sınır yok. Her geçen gün buraya katkılarımız artmaya devam ediyor. 2020 yılı ihalesini de yaptık. Bunların ve yapılan çalışmaları yerinde kontrol etmeye geldik. Gidişat çok iyi hemen hemen sonuçlanmak üzere. Her geçen gün milli parkımız ve Malazgirt'imiz güzelleşiyor. Halkımıza çok güzel hizmetleri verecek binaları yerinde gördük. İhtiyaç olabilir diye yeni yapılarımızı yaptık. İdare binaları, misafirhaneler, yeni tuvaletler, hatta yeni duşlar yapıyoruz. Ayrıca peyzaj bittiği zaman asfalt çalışmalarımız devam edecek. Malazgirt'imizi ve milli parkımızı bu şekilde mükemmel bir hale getirmeye çalışacağız. İnşallah milli parkımızı çok yakında halkımızın kullanımına açarız. Görüyorsunuz köprülerimiz, oyun gruplarımız, basketbol sahalarımız açılıyor. Bunun akabinde Cumhurbaşkanımızı Malazgirt Zaferi'nin seneyi devriyesinde konuk etmeye hazırız. Tören alanımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. İnşallah yapılan bu çalışmalar Malazgirt'imize hayırlı olur" ifadelerini kullandı. - MUŞ