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Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.

11.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:15Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Çoşkun'un Manisa 4.Bölge Müdürlüğü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü' ne atanmasından sonra yerine Orman Mühendisi Hüseyin Gökdeniz atandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yeni görevini Ayhan Çoşkun'dan devretti.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Kilis'te, yaptığı hizmetlerden dolayı Ayhan Çoşkun' a teşekkür etti. - KİLİS

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Park Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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