Haberler » 3. Sayfa » Milli Parktaki kaçak ava 32 bin TL ceza - Haberler

Milli Parktaki kaçak ava 32 bin TL ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda kaçak olarak avlanan 3 şahsa 32 bin TL para cezası uygulandı.

31.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:55 Milli Parktaki kaçak ava 32 bin TL ceza
Aydın'ın ilçesinde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda kaçak olarak avlanan 3 şahsa 32 bin TL para cezası uygulandı.

Bir çok canlı türüne ev sahipliği yapan Kuşadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda kaçak avcılığa geçit verilmiyor. Milli Parkta koruma faaliyetleri kapsamında yapıaln çalışmada, koruma ekibi ve Kemaldere Jandarma Karakolu ekipleri yasa dışı avlanan 3 adet şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında yasal işlem yapılarak 32 bin TL para cezası kesildi. Suç aletlerine ve öldürülen 23 adet yaban ördeğine ekipler tarafından el konuldu. - AYDIN

Menderes Deltası, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:28   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın - Haberler
12:26   "Baba Parası" ve "Ip Man 4: Final" yarın vizyona girecek - Haberler
12:21   MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin... - Haberler
12:18   Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi saldırısını kınadı - Haberler
12:17   Tosya'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
11:12   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı - Haberler
10:59   Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı - Haberler
10:57   Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti - Haberler
10:50   Avustralya'da alevler kasabayı sardı, 4 bin kişi tahliye edildi - Haberler
31.12.2019 12:30:45