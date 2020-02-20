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Milli parktaki yaban hayatı, fotokapanla izleniyor

BARTIN ile Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'na, yaban hayatının izlenmesi için 7 fotokapan kuruldu.

20.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:31Milli parktaki yaban hayatı, fotokapanla izleniyor

BARTIN ile arasında bulunan Dağları Milli Parkı'na, yaban hayatının izlenmesi için 7 fotokapan kuruldu. Fotokapanlar ile şu ana kadar yaban kedisi, su samuru, karaca, yaban domuzu ve ayı görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Şubesi'nce Küre Dağları Milli Parkı'na, fauna çeşitliğini araştırmak için 7 fotokapan yerleştirildi. 37 bin 753 hektar alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı'nda tespit edilen bölgelere fotokapanlar kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada şimdiye kadar yaban kedisi, su samuru, erkek ve dişi karaca, yaban domuzu ve ayı görüntülendi. Milli parkın içindeki fotokapana, ayının kaşınmak için kalkarak, sırtını ağaca sürttüğü anlar yer aldı.



Kastamonu, Bartın, Küre, Güncel

Kaynak: DHA

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