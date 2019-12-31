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Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon lira kazanan rakamlar 1358490 olarak belirlendi. Çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye biletleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

31.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:44

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, , ve 'da satıldı.

AMORTİ RAKAMLARI 4 VE 8 OLDU

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. 80 milyon liralık dev ikramiye öncesi amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

8 MİLYON KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

1 MİLYON KAZANAN 10 BİLET NUMARASI BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

1-3-5-8-4-9-0

8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

9-9-7-6-2-1-6

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

4- 8

1 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR

2375580, 3038866, 3323655, 4812895, 4970823,

4846075, 6437337, 6728347, 7635511, 9383550


436 MİLYON 540 BİN LİRA DAĞITILACAK

2020 Yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

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Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Gaziantep, Bursa, İzmir, Güncel


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