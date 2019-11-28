Milli Piyango 2020 yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

Vatandaşın bugünden arattığı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı sonunda belirlendi. Milli Piyango İdaresi tutarı 80 milyon lira olarak açıkladı. Büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler için Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2020 Milli Piyango tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatları…

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi için belirlenen büyük ikramiye 80 milyon lira olacak. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederse bilet sahibi 20 milyon lira, yarım bilete çıkarsa 40 milyon lira alacak.

2020 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresi'nin 2020 yılı başlangıcına özel düzenlediği çekiliş için bilet fiyatları belli oldu. 80 milyon liralık büyük ikramiyenin verileceği yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet 20 liradan, yarım bilet 40 liradan, tam bilet ise 80 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO TOPLAM TUTAR

Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında toplamda 436 milyon 540 bin lira ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

2019'un son günü 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye verilecek. Büyük ikramiye sahibi olmak isteyen vatandaşlar biletlerin satışa çıkacağı zamanı heyecanla bekliyor. Henüz Milli Piyango İdaresinden bilet satış tarihleri hakkında kesin bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl büyük ikramiye biletleri 29 Kasım'da satışa sunulmuştu. Bilet satış tarihlerine ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…