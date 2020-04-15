Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek

Milli Piyango İdaresi (MPİ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla eşya piyangosu düzenleyecek.

ÖDÜL: İKİ ADET BMW

Eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ikramiyesi verilecek.

Milli Piyango'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te idaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."