Haberler » Güncel » Milli Piyango büyük ikramiye İnegöl'e çıktı - Haber

Milli Piyango büyük ikramiye İnegöl'e çıktı

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapıldı.

31.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:40 Milli Piyango büyük ikramiye İnegöl'e çıktı
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin 'daki binasında noter huzurunda yapıldı. Büyük ikramiye biletlerinden biri 'de bulunan bir AVM'deki alışveriş merkezinde satıldığı öğrenildi.

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. İkramiye, İzmir, Gaziantep, , İstanbul'da satılan biletlere çıktı. Bursa'da satılan bilet İnegöl'de bulunan bir AVM'deki alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor. - BURSA

Kızılay, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:22   Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü - Haber
23:21   Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
23:21   Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - Haber
23:20   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haber
23:20   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
22:20   2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Haber
22:19   Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
31.12.2019 23:28:08