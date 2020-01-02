Milli Piyango çekilişinde, noter üyelerinin şüpheli tavırları dikkat çekti

31 Aralık günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde, noterlerin kendi aralarında yaşadığı diyalog tartışmalara sebep oldu. Tartışmalara, Milli Piyango'nun açıklanmasından sonra, bir noterin diğerine "Sus" işareti yapması sebep oldu.

NOTERLERİN ŞÜPHELİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Milli Piyango çekilişine ise noter üyelerinin şüpheli tavırları damga vurdu. Bir başka şahıs tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı oluşturdu. Görüntülerde, iki noter üyesi arasındaki ilginç diyalog yer alırken üyelerin şüpheli hareketleri dikkat çeken kısım oldu.

"SUS" İŞARETİ YAPTI

Kısa sürede yayılan görüntülerde, Milli Piyango kazananının belli olmasından sonra, bir noter üyesinin, diğerine "Sus" işareti yapması tartışma konusu oldu. Bir noter üyesinin, kendisine bir şeyler söyleyen diğer noter üyesini, "sus" işareti yaparak susturmaya çalışması ve arkadaki insanları kolaçan etmeyi ihmal etmemesi de göze çarpan detaylar oldu.

80 MİLYON, ÇEYREK BİLETE VURDU

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye olan 80 milyon lira çeyrek biletlere vurdu. Bu nedenle meblağ 4'e bölünürken, kazanan biletler İstanbul, Bursa, Gaziantep ve İzmir'de satıldı.