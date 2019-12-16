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Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, son günlerde gündeme taşınan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

16.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:46

Milli Piyango İdaresi tarafından büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği 37 milyona yakın bilet satışa sunuldu. Son günlerde ise büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı iddiası gündeme taşındı. Konu hakkında açıklama yapan Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

"İKRAMİYE ÖDEMEDİĞİMİZ HİÇBİR ÇEKİLİŞ YOK"

Konuya ilişkin açıklama yapan MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok. 2019 yılında 32 tane çekiliş yaptık. Bugüne kadar ve bu 32 çekilişte sadece 3 çekilişte büyük ikramiyeye isabet eden numaralar idareye kaldı ve bunlar da bu 80 milyon liralık ikramiye oranının içerisine aktarıldı" dedi.

YILBAŞINA ÖZEL ÇEKİLİŞ

Öte yandan, Uçar, 'büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekişleri devam ettirme zorunluluğunun' yasal olarak yalnızca yılbaşı çekilişinde geçerli olduğunu belirtti.

Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama

Milli Piyango İdaresi, Bekir Yunus Uçar, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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