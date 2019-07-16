Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması

MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bir kişinin Milli Piyango Genel Müdürlüğünü arayarak, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin kendisine çıktığını, bu doğrultuda talihlinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uçar, sabah saatlerinde bir kişinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü arayarak, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söylediğini belirtti. Bu doğrultuda ikramiye kontrol ekibini hazırladıklarını söyleyen Uçar, "Ödeme birimimize ilgili talimatları verdik" dedi. Uçar, 70 milyonun ilgili bankada hazır bulunduğunu belirterek talihlinin gelmesini beklediklerini ifade etti. Uçar, talihlinin kendisini ifşa edilmemesini istemesi durumunda varsa vekili aracılığı ile yoksa da sadece ikramiyenin 'ödendi' bilgisinin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

'70 MİLYONUN CİDDİ MANADA GETİRİSİ VAR'

Uçar, büyük ikramiyenin ödemesinin tüm kamuoyunun önünde gerçekleşmesini arzu ettiklerini belirterek, "Umut ediyoruz ki bugün gelip ikramiyesini alır. Çünkü hem faiz anlamında hem de dolar, Euro, altın gibi yatırım işlemlerine bakıldığında ciddi manada 70 milyonun bir getirisi var" diye konuştu.

'İLK UÇAKLA GELMİSİNİ RİCA ETTİK'

Uçar, Milli Piyango Genel Müdürlüğünü arayan kişinin erkek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Aslında Avrupa'da yaşadığını, bir cenaze merasimi için Türkiye'ye geldiğini ve buradaki evinde dosyaları karıştırırken bileti bulduğunu bize iletti. Biz de özel kalem müdürüne yönlendirerek kendisini ilk uçakla varsa vekili veya avukatı ile buraya gelmesini rica ettik. Güvenlik için biletin arkasına ciro etmesini yani imza etmesini söyledik. Burada tüm biletlerimiz değerli kağıt vasfındadır. Merkez Bankası tarafından basılır. Merkez Bankası tarafından biletin basılmış olduğu teyit edildikten sonra ikramiye kontrol birimimiz heyetin teyidinden sonra ödeme işlemleri başlatılır."

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, 31 Aralık 2018'de yapılan yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, '7615536' numaralı tam bilete isabet etmiş, talihli henüz ortaya çıkmamıştı.



Kaynak: DHA