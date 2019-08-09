Milli Piyango ihalesinde dev teklif: 9 milyar 320 milyon lira

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihale sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açık teklif alma sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon lira ile yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi. Sisal Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın bugünkü değerinin 28 milyar 119 milyon lira olduğu belirtildi.

"YABANCILAR ÇOK İLGİLİ" DENMİŞTİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıl süreyle devredeceklerini belirtmiş; Haziran'da işletme hakkı ihalesi için teklifleri alacaklarını, yıl sonunda da devri tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti. Davet usulüyle teklifleri alacaklarını söyleyen Sönmez, bahis, şans oyuncularında uzmanlığı olan ve belli bir ciro kriterini karşılayan şirketlerin bu işin en az yüzde 51'ini alması gerektiğini, geri kalan yüzde 49 için şirketin konsorsiyum yapabileceğini belirtmişti.

Sönmez, Milli Piyango'ya özellikle yabancı şirketlerden çok büyük bir ilgi olduğunu söylerken, "Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Dünyanın bu konudaki tüm dev şirketleriyle şubat ayından beri görüşüyoruz. Müthiş bir ilgi var, Türkiye'ye girmek ve bu işi yapmak için can atıyorlar. Çünkü ilk defa doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye'de örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa'nın aynısını yapacağız. Milli Piyango'nun net gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranını yüzde 0.1'den 1-2'ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu, şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek" demişti. 23 Temmuz'ta TVF'den yapılan açıklamada ise Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğü açıklanmıştı.

KARARNAMEYLE FON'A DEVREDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise başkanvekili olduğu Varlık Fonu 6 Ocak 2017 tarihinde çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Piyango'nun lisans hakkını 49 yıllığına devir almıştı.