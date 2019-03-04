Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan Süper Loto biletinin oynanma saatinin üzeri karalanmış olarak verilmesinin nedeninin "bayilerin iş yerinde bulunan kamera görüntülerindentalihliye ulaşılmasının engellenmesi" olduğu bildirildi.

"SÖZ KONUSU BİLET İNTERNET SİTEMİZDE YAYIMLANMIŞTIR"

MPİ tarafından, genel müdürlüğün internet sitesinde üzeri karalanmışolarak yer alan Süper Loto biletine ilişkin basında çıkan bazı haberlere ilişkinyazılı açıklama yapıldı.

"İdare aleyhine yapılan bazı asılsız haberlerle açıklık getirilmekistendiği" ifade edilen açıklamada, Süper Loto oyununun 25 Ocak 2018 tarihli 536.haftaya ait çekilişinde, 42 milyon 532 bin 640 lira tutarındaki büyük ikramiyeyibir kişinin kazandığı ve talihlisine ikramiyesinin 26 Ocak 2018 tarihindeödendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bilet asılları idaremizde saklı olup, talihli bilgileri,talihlinin yazılı onayı olmadan yönetmelik gereği açıklanamamaktadır. İdaremizeBİMER ve CİMER'den gelen talepler doğrultusunda, söz konusu bilet ve ödeme fişi,fotokopisi alınarak ve üzerindeki oynama saati karalanmış hali ile internetsitemizde yayımlanmıştır." ifadesine yer verildi.

"KARALANMA NEDENİ, TALİHLİYE ULAŞILMASININ ENGELLENMESİDİR"

İkramiyeli biletin arka tarafının ise talihlinin kimlik bilgileribulunduğu için yayımlanmadığına işaret edilen açıklamada, "Biletin oynanmasaatinin karalanma nedeni, bayilerin iş yerlerinde bulunan kamera görüntülerindentalihliye ulaşılmasının engellenmesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, idarenin MASAK'a 20 bin lira ve üzeri ikramiyekazananlarla ilgili bilgileri düzenli olarak aktardığı ve ödenen ikramiyelerin,kurulun denetiminde olduğu vurgulandı.