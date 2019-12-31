Haberler » Ekonomi » Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var - Ekonomi

Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var

Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli hala ortaya çıkmadı. Talihlinin parasını alması için bugün 17.00'a kadar vakti bulunuyor. Eğer talihli parasını almazsa büyük ikramiye Hazine'ye devredilecek.

31.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:33

Milli Piyango'nun 2019 Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul 'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. Ancak aradan geçen 365 gün boyunca 70 milyon lira kazanan talihli hala ortaya çıkmadı. Bugün saat 17.00'ye kadar vakti olan talihlinin her an parayı almaya gelebileceği ihtimaline karşı, Milli Piyango İdaresi büyük ikramiyeyi hazır tutuyor.

TALİHLİ ORTAYA ÇIKMAZSA NE OLACAK?

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

SAAT 17.00'YE KADAR İBRAZ ETMESİ GEREKİYOR

Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin en geç 31 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Milli Piyango İdaresi'ne biletini ibraz etmesi gerekiyor.

Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var

Milli Piyango İdaresi, Üsküdar, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:33   Otomotiv sektörü 2020'den umutlu - Ekonomi
15:22   Bursa Ticaret Borsası - Ekonomi
15:20   KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 2020 ekonomi değerlendirmesi Açıklaması - Ekonomi
15:12   Fındık üretimi yüzde 50,7 arttı - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var - Ekonomi
14:08   Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
12:12   Yıl başı eğlenceleri cep yakıyor! Evde kutlamak bile 100 lira - Ekonomi
31.12.2019 15:46:00