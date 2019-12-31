Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. Ancak aradan geçen 365 gün boyunca 70 milyon lira kazanan talihli hala ortaya çıkmadı. Bugün saat 17.00'ye kadar vakti olan talihlinin her an parayı almaya gelebileceği ihtimaline karşı, Milli Piyango İdaresi büyük ikramiyeyi hazır tutuyor.

TALİHLİ ORTAYA ÇIKMAZSA NE OLACAK?

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

SAAT 17.00'YE KADAR İBRAZ ETMESİ GEREKİYOR

Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin en geç 31 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Milli Piyango İdaresi'ne biletini ibraz etmesi gerekiyor.