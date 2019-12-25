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Milli Piyango'nun 80 milyon liralık büyük ikramiyesi sahibini bekliyor

Milli Piyango'nun yeni yıl çekilişinde verilecek olan 80 milyonluk büyük ikramiye görücüye çıktı.

25.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:16
Milli Piyango'nun yeni yıl çekilişinde verilecek olan 80 milyonluk büyük ikramiye görücüye çıktı.
Para grup merkezinde görücüye çıkan 80 milyon lira sahibini bekliyor. 200 TL'lik banknotlar halinde 400 adet balyadan oluşan 80 milyon liranın ağırlığı 500 kilo. 80 milyonluk ikramiye ile 250 bin liralık 320 adet araç ve 500 bin liralık 160 ev satın alınabiliyor.
Milli Piyango Daire Başkanı Murtaza Çakur, "Sayısal Loto terminallerinde ve sanal bayilerimizden biletlerimizin satışı devam etmektedir. Ankara'daki depolarda şuan bilet kalmadı. Şubelerde ve sanal bayilerde satışlar devam ediyor. Geçen seneki ikramiye henüz alınmadı. Seyyar bayinin sattığı 5 biletten birine büyük ikramiye çıktı. Kayıtlarımızda mevcut ama şuana kadar gelip almadı. 6 gün içerisinde ikramiyeyi gelip almaz ise bu parayı hazineye devrediyoruz. Ortak bilet internet üzerinde sanal bayilerimiz tarafından satılmaktadır. Hisseli bir bilete çeyrek, tam ve yarım bilete 1 lira yüzlük ve binlik ortak olabiliyorsunuz. Orada değerin altında bir rakam ile ortak olunabiliyor. Ama bunlar sadece sanal bayilerin müşterileri tarafından alınır" dedi.
(Mehmet Kalay - Cem Geçim/İHA)
Milli Piyango'nun 80 milyon liralık büyük ikramiyesi sahibini bekliyor

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Kaynak: İHA


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