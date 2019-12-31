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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.

31.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:45 Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.
Milli Piyango İdaresinin binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.
Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.
özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.
Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

Kızılay, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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