On bilenler İstanbul'dan çıktı! (Milli Piyango 1 Nisan 2019 On Numara Çekilişi Sonuçları)

On Numara sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara'nın 869. hafta çekilişi, dün akşam yapıldı. Ankara Balgat'ta noter huzurunda ve canlı yayında yapılan On Numara çekilişi ile haftanın 22 şanslı sayısı belirlendi. Bu sayılardan on tanesini doğru tahmin eden İstanbul'dan iki talihli, 158 biner lira ikramiye kazandılar. 1 Nisan On Numara sonuçları ve çekilişin tüm detayları haberimizde.

1 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

On numara oyununun 869. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 10, 15, 16, 22, 31, 36, 38, 42, 43, 48, 59, 61, 62, 64, 65, 70, 73, 74, 79 ve 80 olarak belirlendi.

1 Nisan 2019 tarihli On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İSTANBUL Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 111 bin 165 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 95 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 147 lira 82 kuruş aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçen hafta yapılan çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 4, 9, 10, 11, 16, 22, 25, 31, 51, 59, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76 ve 79 olarak belirlenmişti.

On Numara'da geçen hafta 10 bilen 2 kişi çıkmış ve 172 bin 581 lira 85'şer kuruş ikramiye kazanmışlardı. 2 talihlinin de kuponlarını Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle idi; 9 bilen 86 kişi 2 bin 676 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 709 kişi 134 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 177 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 104 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 145 kişi 2 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 301 bin 81 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 917 bin 127 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 511 bin 351 lira 50 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden oynatılmaktadır. On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

On Numara'ya katılımcılar, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.