On Bilen İki Kişiye 172 Biner Lira! (Milli Piyango On Numara Sonuçları 25 Mart)

On Numara çekildi ve haftanın talihlileri belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde 868. haftanın kazandıran 22 sayısı belli oldu. Bu sayılardan on tanesini doğru tahmin eden iki kişi, 172 biner lira ikramiye kazandılar. On Numara sonuçları, haftanın kazandıran sayıları ve tüm detaylar haberimizde.

25 MART ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 868'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 4, 9, 10, 11, 16, 22, 25, 31, 51, 59, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 172 bin 581 lira 85'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan 2 talihlinin de kuponlarını Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 676 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 709 kişi 134 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 177 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 104 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 145 kişi 2 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 301 bin 81 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 917 bin 127 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 511 bin 351 lira 50 kuruş aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On numara geçen hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 27, 34, 41, 46, 51, 55, 62, 65, 66, 68, 69, 75 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara çekilişi sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi, 173 bin 551 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Fatih ve Ankara'nın Yenimahalle ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

On Numara 867. haftaki çekilişinde 9 bilen 113 kişi 2 bin 48 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 942 kişi 119 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 727 kişi 22 lira 55'er kuruş, 6 bilen 117 bin 976 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 191 bin 186 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 313 bin 983 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 922 bin 140 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 514 bin 218 lira 67 kuruş aktarıldı.