Şans Topu Sonuçları 20 Mart: Büyük ikramiye beşe bölündü! (Milli Piyango Şans Topu sonucu)

20 Mart Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat'ta düzenlenen Şans Topu oyununun 927. hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen beş kişi çıktı. Bu şanslı beş kişi, 137 biner lira ikramiye kazandılar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişin tüm detayları...

20 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 927. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 12, 28, 32, 34 ve artı 2 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 5 kişi, 137 bin 527 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Karacabey, Erzurum'un Yakutiye, Ordu'nun Fatsa, İstanbul'un Eyüpsultan ve Kartal ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

20 Mart Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 14 kişi 4 bin 912 lira, 4 artı 1 bilen 235 kişi 292 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 640 kişi 34 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 336 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 712 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 311 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 164 bin 748 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 292 bin 127 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 913 bin 184 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 361 lira 63 kuruş aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 926'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 13, 21, 32 ve artı 13 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 684 bin 24 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponunun Bingöl Merkez'deki bir bayiden yatırıldığı açıklandı.

Şans Topu'nda geçen haftanın sonuçlarına göre; 5 bilen 15 kişi 4 bin 560 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 369 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 485 kişi 36 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 806 kişi 19 lira 65'er kuruş, 3 bilen 74 bin 500 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 994 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 275 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 280 bin 79 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 265 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 684 lira 43 kuruş aktarıldı.