Milli Piyango Satıcıları Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Afyonkarahisar
'daki Milli Piyango satıcıları, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bankalar Caddesi'nde Merkez PTT
binası önünde bulunan Milli Piyango satıcıları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen, oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyerek, beğendiklerine oy verdi.
Haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oylayan Milli Piyango satıcısı Şaban Ballı, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın " Suriye
'nin Çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde ise Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" fotoğrafını seçti.
Ballı, kategorilerdeki fotoğrafların çok beğendiğini, AA'nın cumhuriyetin en köklü haber ajansı olduğunu belirterek çalışanlarını tebrik ederek başarılar diledi.
Milli Piyango satıcısı Şükrü Çetinaktı da tercihini haber kategorisinde Emin Sansar
'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karada giden gemi" ve spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" fotoğrafından yana kullandı.
Milli Piyango satıcısı Sevim İşlek ise haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" ve spor kategorisinde ise Salih Zeki
Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" fotoğrafını tercih etti.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:15