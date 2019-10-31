Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları 30 Ekim 2019

Milli Piyango İdaresi tarafında 1266. Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Dün akşam yapılan çekilişte altı bilen yine olmadı. Devirle birlikte 4.932.148,31 lirayı bulan büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sayısal Loto sonuçları 30 Ekim 2019, kazandıran sayılar, Milli Piyango sorgulama ve detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SAYILARI:07, 16, 21, 31, 36, 46

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 30 EKİM 2019

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 EKİM 2019

Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 6, 21, 29, 30 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..