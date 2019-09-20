Milli Piyango sorgulama: 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan çekilişte 3 milyon ile 10 bin lirayı kazanan biletin numaraları ile ve amorti sayıları belirlendi. Yapılan 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçlarına göre büyük ikramiye yine çeyrek bilete çıktı. Ve biletlerin iki tanesi de satılmayan bilet olduğu tespit edildi. İşte 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi ve Milli Piyango bilet sorgulama...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA



Milli Piyango çekilişi için siz de şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19-09-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI



19-09-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İZMİR-MERKEZ 3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 090745 100000 TL ikramiye kazanan numaralar 568988 10000 TL ikramiye kazanan numaralar 020937 054064 081822 094741 176184 192351 195807 394741 530142 551060 5000 TL ikramiye kazanan numaralar 002661 047201 051022 077824 086189 098691 112112 121096 126551 152512 181465 192910 226343 231654 233793 247603 440504 442569 449272 456130 Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 07284 12445 18429 31061 32652 33094 38010 38761 44193 45914 48890 50000 52842 67949 77144 78466 82161 85259 88325 97651 Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 0170 0633 1184 2812 2953 3607 3770 4426 5060 6167 6732 9065 9160 9619 9990 Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 068 088 273 382 447 632 727 768 777 853 Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 26 32 40 43 55 58 74 81 Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 1 9 3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 000745 010745 020745 030745 040745 050745 060745 070745 080745 090045 090145 090245 090345 090445 090545 090645 090705 090715 090725 090735 090740 090741 090742 090743 090744 090746 090747 090748 090749 090755 090765 090775 090785 090795 090845 090945 091745 092745 093745 094745 095745 096745 097745 098745 099745 190745 290745 390745 490745 590745

KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.