Milli Piyango sorgulama: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları

29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları, canlı yayında yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi Anıttepe'de yapılacak çekiliş resmi siteden canlı olarak izlenebiliyor. Çekilişler iki parçada yapılacak. Saat 15.00'da iki büyük ikramiye ve amorti dışındaki ikramiyeler için çekiliş yapılacak. Saat 18.00'da ise 3 milyon liralık büyük ikramiye, 10 bin liralık ikramiye çekilişi ve amorti numaraların belirlenmesi canlı yayında yapılacak. Çekilişin sonrasında açıklanacak 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları haberimizden paylaşacağız.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Temmuz Milli Piyango çekilişi için siz de şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29-07-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 29 Temmuz Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Milli Piyango Çekilişi Sonuçları - MPİ Bilet Sorgulama Ekranı

KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.