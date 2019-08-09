Milli Piyango sorgulama: 9 Ağustos 2019 Milli Piyango çekilişi sonuçları

9 Ağustos 2019 Milli Piyango çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinden vatandaşlar, 3 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanma hayali ile biletlerini aldılar ve çekiliş saatlerini beklemeye başladılar. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından 15.00 ve 18.00 olmak üzere iki farklı saatte yapılacak. 3 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi canlı yayında yapılacak ve internetten canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA



9 Ağustos 2019 Milli Piyango çekilişi için siz de şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 09-08-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Ağustos 2019 Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Milli Piyango Çekilişi Sonuçları - MPİ Bilet Sorgulama Ekranı

29 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , MUĞLA-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

407169

KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.