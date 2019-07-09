Milli Piyango çekilişi saat kaçta? (Milli Piyango sorgulama - 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları)

9 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. Çekilişte büyük ikramiye miktarı 3 milyon lira. Son Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı. Büyük ikramiye ve amorti için yapılan çekilişler MPİ sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Bu akşam yapılacak çekilişte ikramiye hangi numaralara, hangi şehirlere gidecek?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 9 Temmuz Perşembe günü Milli Piyango çekilişi sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Anıttepe'deki binasında yapılacak çekiliş büyük ikramiyeler ile amorti numaraları dışındaki çekilişler, saat 15.00'da başlayacak. Saat 18.00'da başlayacak ve canlı yayında yapılacak çekilişte 3 milyon lira, 10 bin lira ve amorti numaraların belirlenmesini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

9 Temmuz Milli Piyango Çekilişi Canlı İzle

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 09-07-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Temmuz Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.