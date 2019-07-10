Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları

Temmuz ayının ilk Milli Piyango çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyordu. MPİ tarafından düzenlenen çekiliş, idarenin Ankara Anıttepe'deki binasında gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş ile kazanan biletlerin listesi belirlendi. 9 Temmuz Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. 750'şer bin lira kazanan talihlilerin üçü Ankara'dan biri Adana'dan. Biletinizi sorgulamak için aşağıdaki bilet sorgulama aracını kullanabilirsiniz. İşte Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi...

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 09-07-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Temmuz Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız

09-07-2019 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ



3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

557420

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

006415 104485 165742 192152 261172 292648

402489 470256 513056 528630

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

03114 11337 13609 16489 18924 23640

33645 36923 41923 51236 57348 60540

61471 66437 76573 79869 83477 87711

89680 98992

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0552 0680 1881 2330 2759 3415

3845 4679 5896 6305 6493 7718

8530 8666 8882

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

021 043 317 379 463 488

527 605 911 924

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

27 28 34 35 67 78

84 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

057420 157420 257420 357420 457420 507420

517420 527420 537420 547420 550420 551420

552420 553420 554420 555420 556420 557020

557120 557220 557320 557400 557410 557421

557422 557423 557424 557425 557426 557427

557428 557429 557430 557440 557450 557460

557470 557480 557490 557520 557620 557720

557820 557920 558420 559420 567420 577420

587420 597420

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.