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Milli Piyango ve Hitay Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na çekilişli destek

Hitay Holding ve Milli Piyango iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı'nın Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla düzenlenecek çekilişe katılanlar, iki adet BMW 320i model otomobilden birini kazanma şansı yakalayacak.

15.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:00
Milli Piyango ve Hitay Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na çekilişli destek
Hitay Holding ve Milli Piyango iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı'nın Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla düzenlenecek çekilişe katılanlar, iki adet BMW 320i model otomobilden birini kazanma şansı yakalayacak.

Tüm gelirinin Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağı çekilişin tanıtımı Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Milli Piyango Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel'in katılımıyla düzenlenen online basın toplantısıyla yapıldı.

Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz" kampanyasına kurum olarak katkı vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "İdaremizin düzenlediği bu eşya piyangosuna ikramiye olarak iki otomobil bağışlayan Hitay Holding'e, bilet satışlarını yapacak olan sanal bayimiz Bilyoner 'e teşekkür ederiz. İdaremiz benzer kampanyaları iş birlikleri içinde düzenlemeye hazırdır. İlgilenen tüm iş adamlarımızdan, iş kadınlarımızdan ve tüm firmalardan katılım bekliyoruz. Bu ilk kampanyamız herkese hayırlı olsun." dedi.
"Amacımız Milli Dayanışma Kampanyası için daha büyük fon oluşturmak"
Emin Hitay ise Milli Dayanışma Kampanyası'na, halkın katılımını artırarak daha büyük bir fon oluşturmak üzere yola çıktıklarını dile getirdi.
Hitay Holding olarak, zor zamanlarda devletle dayanışma içinde olmayı ve toplumu desteklemeyi öncelikli görev olarak kabul ettiklerini belirten Hitay, "Bu bakış açısıyla, milletimize karşı duyduğumuz sorumlulukları yerine getirmek üzere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla Milli Dayanışma Kampanyası için bağışladığımız 1 milyon TL değerinde, 2 adet otomobili halka açık olarak çekilişe sunuyoruz." diye konuştu.
Çekilişin, Milli Piyango İdaresi ile iş birliği içinde düzenlenmesin önemine dikkati çeken Hitay, "Amacımız, yaptığımız 1 milyon TL değerindeki bağışa, halkın katılımını sağlamak ve Milli Dayanışma Kampanyası için daha büyük fon oluşturmak. Dayanışma ve iş birliği ile her türlü zorlukla mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.
Hitay, 5 liradan online olarak satışa sunulacak biletlerden elde etmeyi tahmin ettikleri 3 milyon lira civarındaki gelirin tamamının Milli Dayanışma Kampanyası'na aktarılacağını sözlerine ekledi.
Kazananlar 16 Mayıs'ta belirlenecek
Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, Hitay Holding, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira değerindeki 2 adet BMW 320i bağışı ile çekiliş başlatarak katılıyor.
Bilyoner üzerinden düzenlenen çekilişe vatandaşlar 5 TL'lik online bilet alarak katılabilecek. Şansı artırmak için birden fazla bilet almak da mümkün olacak. Çekilişin bağış amacıyla düzenlenmesi nedeniyle kazanan talihliler otomobil için hiçbir vergi ödemeyecek.
Biletler Bilyoner üzerinden 15 Nisan-15 Mayıs 2020'de online olarak satılacak ve kazananlar, 16 Mayıs'ta halka açık olarak noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte belirlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bilyoner, Güncel
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