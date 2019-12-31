Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2020 ikramiye sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları tam liste ve bilet sorgulama

Milli Piyango sorgulama! 31 Aralık Salı günü akşam 20.00'de başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ikramiyeleri açıklandı. Toplamda 436 milyon 540 bin liranın dağıtıldığı yılbaşı çekilişi 8 milyon lira ve iki amorti ile vatandaşı yeni yılda da mutlu etti. Peki, büyük ikramiyeyi kim kazandı? İşte, büyük ikramiye çıkan numaralar, 2020 yılbaşı çekilişi ikramiyeleri...

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80 MİLYON SAHİBİNİ BULDU!

Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık günü halkın katılımıyla 436 milyon 540 lira ödülün isabet ettiği numaraları açıklıyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında saat 15.00'de başladı ve 80 milyon TL büyük ödül çekilişi ile 8 milyon TL ve iki amorti numaraları çekilişi 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapıldı. 80 milyonluk büyük ödül çeyrek bilete ve 1-3-5-8-4-9-0 numaralı bilete çıktı.

2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

MPİ, 2020 yılına özel çekilen büyük ikramiye çekilişinin sonuçlarını duyurdu. Halka ve basın mensuplarına açık şekilde yapılan çekilişte büyük ikramiye 1-3-5-8-4-9-0 numaralı çeyrek bilete çıktı. Numaraların çıktığı şehirler ise İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı. 8 milyon değerindeki ödül 9976216 iki amorti ise 4- 8 rakamlarına çıktı. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri, kazanan numaralar...

80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

1-3-5-8-4-9-0

8 MİLYON TL ÇIKAN SAYILAR

9976216

AMORTİ

4- 8

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA

Yılbaşı özel çekilişi amacıyla alınan tam, yarım ve çeyrek biletlere isabet eden ikramiye tutarları, 31 Aralık akşamı Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden halkın erişimine sunuldu. Kurumun ''http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php'' adresi üzerinden, çekilişin ardından çekiliş tarihi ve bilet numarası ile sonuçlara erişim sağlanabilecek.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı nedeniyle büyük ikramiye hayallari ile alınan Milli Piyango biletlerinin, son 3 rakamına kadar isabet eden ikramiyeler Milli Piyango gezici ve sabit bayilerinden alınabiliyor. Son üç rakamın üstündeki ödemeler bayilerin ödeyebilecekleri tutarlar değildir.

Bilet kupürlerine bakılmaksızın, bir milyon ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.