Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango bilet sorgulama - 2020 tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı 2020 yılında yine kazandırıyor! İyi dileklerle 2019 yılını tamamlayıp 2020 yılına girmeye hazırlanan vatandaş, Milli Piyango bileti satış ofislerini doldurdu. Peki, 2020 yılbaşı bileti ne kadar? Çeyrek bilet ne kadar? Yarım bilet ne kadar? Tam bilet ne kadar? İşte detaylar...

Milli Piyango sorgulama...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Büyük ikramiyeye sahip olmak isteyenler haftalar öncesinden Milli Piyango bileti almaya başladı. Biletlerin satışları 31 Aralık Salı günü çekiliş saatine kadar devam edecek.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tamamının satılması ile vatandaş toplamda 436 milyon 540 bin lira ikramiye alacak, öte yandan 800 milyon lira da gelir elde edilecek. Heyecanla beklenen yılbaşı özel büyük ikramiyesi ise 80 milyon TL şeklinde belirlendi.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Genel Müdürlğü trafından her yıl düzenlenen yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Salı günü düzenlenecek. Çekiliş halkın katılıma açık olarak düzenlenecek ve basın mensupları da 15.00 itibariyle ses ve görüntü alabilecekler. Yine çekiliş Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında saat 15.00'de başlayacak.

Büyük ikramiye olan 80 milyon TL çekilişi ile 8 milyon TL ve iki amorti numaraları 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATI NE KADAR?

31 Aralık günü çekilişler başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam bilet fiyatları ise 80 TL'ye satışa sunuldu. Yarım bilet 40 TL, çeyrek biletler ise 20 TL'ye satılıyor.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı nedeniyle büyük ikramiye hayallari ile alınan biletlerin, son 3 rakamına kadar isabet eden ikramiyeler Milli Piyango gezici ve sabit bayilerinden alınabiliyor. Son üç rakamın üstündeki ödemeler bayilerin ödeyebilecekleri tutarlar değildir.

Bilet kupürlerine bakılmaksızın, bir milyon ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI BİLET SORGULAMA

Yılbaşı dolayısıyla alınan tam, yarım ve çeyrek biletlere isabet eden ikramiye tutarları, 31 Aralık akşamı Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden halka sunulacak. Kurumun ''http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php'' adresi üzerinden, çekilişin ardından çekiliş tarihi ve bilet numarası ile sonuçlara erişim sağlanabilecek.