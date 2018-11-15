Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin Büyük İkramiyesi Belli Oldu! 2019 Yılbaşı Piyango Biletleri Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango İdaresi yetkililerinin açıklamasına göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon oldu. İşte, yılbaşı piyango bileti fiyatları..

YILBAŞINDA MİLLİ PİYANGO'NUN TOPLAM İKRAMİYE BEDELİ 390 MİLYON 910 BİN TL

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

YILBAŞI PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Yılbaşına özel çekilişin tam bileti 70, yarım bileti 35, çeyrek bileti de 17,5 liradan satılacak.

YILBAŞI BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ, SAYISAL OYUN MAKİNELERİNDEN TEMİN EDİLEBİLECEK

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.