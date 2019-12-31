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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı (2)

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDIMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı.

31.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:21 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı (2)

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.  

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BİLET BELLİ OLDU

Saatler ilerledikçe heyecanın arttığı salondaki çekilişte '4' ve '8' amorti rakamları olarak belirlendi. Daha sonra 8 milyon ve 80 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. '9976216' numaralı bilete 8 milyon liralık ikramiye çıktı. Büyük ikramiye çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Çekiliş sonunda 80 milyon liralık ikramiye çıkan bilet '1358490' olarak belirlendi.

Büyük ikramiyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'teki talihlilere çıktığı belirlendi. 

 



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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