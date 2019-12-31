Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında bilet parasının alınacağı amorti rakamları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları 4 ve 8 oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

8 MİLYON KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

436 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Türkiye bir yılbaşı akşamında daha Milli Piyango çekilişine kilitlendi. Milli Piyango İdaresi bu sene yılbaşı özel çekilişini Ankara Kızılay binasında gerçekleştirdi. Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri gerçekleşti. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira oldu.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.