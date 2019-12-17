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Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması Açıklaması

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

17.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:44Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması Açıklaması
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.
Açıklamada, " özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

Milli Piyango İdaresi, Kızılay, Yılbaşı, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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