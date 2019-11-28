Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu. 2020 yılı başlangıcına özel olarak gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 80 milyon lira olacak. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi halinde bilet sahibi 20 milyon liranın, yarım bilete isabet etmesi halinde ise 40 milyon liranın sahibi olacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

80 milyon liralık büyük ikramiyenin verileceği yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet 20 liradan, yarım bilet 40 liradan, tam bilet ise 80 liradan satılacak.

2019 TALİHLİSİ GİZEMİNİ KORUYOR

2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye bedeli 70 milyon liraydı. Söz konusu ikramiye seyyar bayiden satılan tam bilete isabet etmişti. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen bilet sahibi ortaya çıkmamıştı. Talihlinin ortaya çıkmaması üzerine Milli Piyango sitesine sayaç konmuştu. Sayaca göre 2019 talihlisinin parasını alması için 33 günü kaldı. 31 Aralık tarihine kadar 70 milyonluk ikramiye alınmazsa Hazine'ye devredilecek.