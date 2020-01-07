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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Erciyes'te anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yıl dönümünde, yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrenciler ve gençlik merkezi gönülleri tarafından düzenlenen program ile anıldı.

07.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:18 Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Erciyes'te anıldı
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yıl dönümünde, yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrenciler ve gençlik merkezi gönülleri tarafından düzenlenen program ile anıldı.

Gençlik ve İl Müdürlüğü Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen'Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy' Programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Milli mücadelenin amacını, ruhunu, milletin bağımsızlık ve beraberlik azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart ve 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Bekir Şirin konuşmacı olarak katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Bekir Şirin, yurtta kalan öğrencilere ve genç gönüllülere İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. - KAYSERİ

Mehmet Akif Ersoy, Erciyes, Güncel

Kaynak: İHA

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